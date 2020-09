Among Us : Le développement de la suite est abandonné

Le dernier jeu multi online à la mode s'intitule Among Us. Ce Loup-Garou dans l'espace, dont la popularité et la fréquentation ont explosé récemment, date en réalité de 2018. Et face au succès, il ne va pas en rester là, quitte à ce que d'autres projets de son développeurs soient abandonnés.

Innersloth est un studio heureux. Son simulateur de fourberie de 4 à 10 joueurs en ligne est en train de cartonner. Et de fait, il faut qu'il continue à tourner du mieux possible. Les développeurs avaient annoncé travailler sur une suite d'Among Us, pour laquelle ils avaient déjà pas mal d'idées, le 18 août dernier.

Retournement de situation ce jeudi 24 septembre : la petite société de Redmond préfère se concentrer sur l'original et satisfaire les joueurs les actuels.

Nous avons eu plusieurs longues discussions sur ce que nous voulons faire avec le jeu. Quand cessons-nous de travailler sur Among Us 1 ? Quel contenu sera dans Among Us 2? La principale raison pour laquelle nous visons une suite est que la base du code d'Among Us 1 est terriblement obsolète et n'est pas conçue pour prendre en charge l'ajout de tant de nouveau contenu. Cependant, constater combien de personnes profitent d'Among Us 1 nous donne vraiment envie de pouvoir soutenir le jeu et de l'amener au niveau supérieur. Nous avons décidé d'annuler Among Us 2 et de nous concentrer à la place sur l'amélioration de Among Us 1. Tout le contenu que nous avions prévu pour Among Us 2 ira plutôt dans Among Us 1. C'est probablement le choix le plus difficile car cela signifie aller profondément dans le code du jeu et retravailler plusieurs parties de celui-ci. Nous avons beaucoup de choses à planifier et nous sommes ravis de proposer du nouveau contenu à tout le monde alors que vous continuez à l'apprécier !

Innersloth explique vouloir déjà régler les problèmes de serveurs, ajouter une option pour les daltoniens ainsi qu'un système de comptes et de liste d''amis. Enfin, un nouveau stage en est en cours de conception.