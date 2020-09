13 Sentinels Aegis Rim : Une exposition en ligne pour fêter sa sortie, des visuels renversants

L'attente aura été longue, très longue, mais ça y est : les joueurs curieux et/ou passionnés de culture nippone ont pu jeter leur dévolu sur 13 Sentinels : Aegis Rim, la dernière production forcément renversante du studio Vanillaware.

Depuis bientôt deux décennies, le studio de George Kamitami s'est fait une mission de défendre contre vents et marées une certaine idée de la beauté en deux dimensions, des paysages médiévaux de Muramasa : The Demon Blade aux ruelles typique de l'ère Showa. Ce n'est donc pas très surprenant de découvrir que le lancement occidental de cette curiosité entre jeu d'aventure et affrontements tactiques s'accompagne d'une exposition 100% numérique, Covid-19 oblige.

Les esthètes et autres curieux pourront ainsi découvrir jusqu'au 22 octobre une série de visuels consacrés à 13 Sentinels : Aegis Rim (dont notre test est toujours disponible à cette adresse) via Gallery Nucleus. Pour l'occasion, neuf artistes aux styles singuliers ont réinterprété à leur manière cette aventure aux 13 protagonistes, et la galerie s'autorise même quelques exercices de style, en proposant par exemple quelques fausses couvertures de magazines.

Les plus charmés par la proposition pourront même commander l'une de ces neuf oeuvres au tirage limité, moyennant 85 dollars (environ 73 euros), à condition de ne pas résider en Asie. Ne nous demandez pas pourquoi : ce n'est pas nous qui fixons les règles.

Quant au plaisir des yeux...