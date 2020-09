Avant le rachat de Bethesda par Microsoft, Sony aurait voulu faire de Starfield une exclusivité PS5

Ce n'est un secret pour personne, Bethesda et Sony entretiennent de très bonnes relations. Preuve en est, les deux partis ont conclu un accord d'exclusivité autour de deux jeux de l'éditeur américain à venir. Et à en croire une nouvelle rumeur, Sony voulait encore récemment étendre ce partenariat.

À lire aussi : PS5 : "Certains jeux PS4 et PlayStation VR" améliorés selon Sony

La rumeur du jour vient du compte Twitter du journaliste américain Imran Khan (un ancien de Game Informer désormais chez Kinda Funny Games). Ce dernier affirme en effet qu'il y a encore quelques mois, Sony négociait avec Bethesda au sujet de la possibilité de faire de Starfield une exclusivité PS5 temporaire. S'il est impossible de connaître l'état actuel de ces négociations, la nouvelle situation de Bethesda pousse à croire que ces dernières n'ont pas abouti.

Microsoft a en effet annoncé hier qu'il avait fait l'acquisition de Bethesda pour un montant de 7,5 milliards de dollars. Et dans la foulée, le géant américain a annoncé qu'il respectera les accords que Bethesda avait signé au préalable avec Sony au sujet de l'exclusivité PS5 temporaire de Deathloop et Ghostwire : Tokyo. Mais il a également confirmé que, logiquement, les prochains jeux de Bethesda sortiront sur Xbox et PC (pour les autres plates-formes, les choses se feront au cas pas cas).

Si ce rachat n'avait pas eu lieu, et qu'Imran Khan dit vrai, la PS5 aurait donc pu avoir une exclusivité made in Bethesda de plus. Pour rappel, Starfield a été annoncé en grande pompe pendant la conférence E3 2018 de Bethesda. Depuis, rien n'a été montré du jeu. Todd Howard de Bethesda a simplement indiqué que le jeu bénéficiera de la "plus importante refonte" du moteur utilisé par les studios de l'éditeur américain "depuis Oblivion."