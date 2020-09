The World Ends with You : Square Enix dévoile les premières images de la version animée

À la surprise générale, Square Enix avait dévoilé cet été l'adaptation animée de The World Ends With You, le one-shot de Tetsuya Nomura qui avait tenté de faire son grand retour sur Switch via une version Final Remix. Après quelques promesses et un premier teaser, Neku Sakuraba se rappelle à notre bon souvenir.

Cela fait désormais plusieurs années que l'industrie du divertissement aime se regarder le nombril, en tentant de rendre la moindre licence transmédia, via des jeux dérivés de dessins animés, et inversement.

Treize ans après la sortie du jeu sur DS, voici donc venir The World Ends With You : The Animation, une adaptation que l'on doit aux studios Domerica (Flying Witch) et Shin-Ei Animation (Doraemon ou Crayon Shin-chan). Histoire de rassurer les fans de la licence, Square Enix dévoile aujourd'hui un premier extrait de ce dessin animé aussi bien fidèle au style pointu de Nomura qu'à l'aventure entre deux réalités de Neku.

Tout comme le jeu vidéo, le jeune homme se réveille passablement amnésique au beau milieu du célèbre carrefour de Shibuya, et sera obligé de participer au mystérieux jeu des Reapers pour espérer quitter l'Underground et regagner sa dimension d'origine.

Ce premier extrait de 90 secondes sera tout de même l'occasion d'apprécier la voix du comédien Kōki Uchiyama, que les fans de Kingdom Hearts connaissent déjà dans le rôle de Roxas, ou plus récemment Erik dans Dragon Quest XI.

Si la perspective de retrouver l'univers de cet action-RPG tokyoïte vous met en joie, il faudra tout même patienter encore un peu, puisque The World Ends With You : The Animation n'est attendu qu'en 2021 au Japon, sans plus de précisions.