Xbox Series X : Microsoft précise le tarif français du Xbox All Access

Il y a quelques jours, Microsoft a annoncé que le Xbox All Access, système permettant d'acheter une console next-gen Xbox (accompagnée d'un abonnement Xbox Game Pass Ultimate) à crédit, sera proposé en France lors de la sortie des deux nouveaux modèles de Xbox. Aujourd'hui, le géant américain apporte quelques précisions sur les tarifs.

Lors de l'annonce de l'arrivée du Xbox All Access en France, Microsoft s'était contenté d'indiquer que ce service serait proposé "à partir de 24,99 euros" pour l'obtention d'une Xbox Series S. Le tarif américain pour la Xbox Series X, 34,99 dollars, laissait supposer que le prix à payer en France pour une Xbox Series X serait de 34,99 euros. Mais dans les faits, les mensualités seront moins élevées que cela.

En effet, Microsoft vient d'annoncer que le Xbox All Access version Xbox Series X coûtera 32,99 euros par mois en France. Le Xbox All Access étant un crédit sur 24 mois, la somme totale dépensée à l'issue de ces 24 mois, pour une Xbox Series X et 24 mois de Xbox Game Pass Ultimate, sera donc 791,76 euros.

La Xbox Series X étant vendue 499,99 euros et le Xbox Game Pass Ultimate coûtant 12,99 euros par mois, une console et 24 mois d'abonnements achetés de manière traditionnelle coûteront 811,75 euros. Le Xbox All Access permet donc de faire une économie d'environ 20 euros aux gens qui comptent souscrire au Xbox Game Pass Ultimate sur le long terme.

Pour rappel, la Xbox Series X ainsi que la Xbox Series S sortiront en France le 10 novembre prochain.

Que pensez-vous du Xbox All Access ? Pourriez-vous vous procurer une Xbox next-gen de cette manière ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.