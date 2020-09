Xbox Series X : Date de sortie et prix français officialisés, le Xbox All Access annoncé en France

Des suites de fuites, Microsoft a dû annoncer la Xbox Series S et tous les détails qui vont avec (date de sortie, prix, etc.) dans la précipitation. Les fuites concernant également la Xbox Series X, d'aucuns ont été étonnés que Microsoft n'aborde pas également sa console next-gen "haut de gamme." C'est désormais chose faite.

Microsoft vient donc de confirmer que la Xbox Series X sortira le 10 novembre prochain au prix de 499,99 euros. Les précommandes de la console ouvriront logiquement avant ça, à savoir le 22 septembre prochain.

Pour rappel, la Xbox Series S sortira elle aussi le 10 novembre prochain au prix de 299,99 euros. Les précommandes de cette dernière débuteront elles aussi le 22 septembre prochain.

En parallèle à cette annonce, Microsoft a dévoilé l'arrivée du programme Xbox All Access en France en 2021. Ce dernier est similaire à ce qui existe dans le monde de la téléphonie mobile et permet d'obtenir une Xbox Series S ou Xbox Series X en payant de manière mensuelle.

Un engagement de 24 mois permet d'obtenir une des deux consoles et 24 mois de Xbox Game Pass Ultimate. Pour ce qui est du montant de l'engagement au Xbox All Access, Microsoft indique qu'il sera proposé "à partir de 24,99 euros" (certainement pour la Xbox Series S donc) à la Fnac. À noter que le montant à verser tous les mois pour obtenir une Xbox Series X via le Xbox All Access est de 34,99 dollars. On peut donc s'attendre à un abonnement à 34,99 euros en France.

À titre d'information, une Xbox Series S et 24 mois de Game Pass Ultimate, reviennent à 610,76 euros. 24 mois de All Access (Xbox Series S) coûtent 599,76 euros.

Et si la version Series X du forfait est bien proposée à 34,99 euros, alors le coût total d'une souscription au Xbox All Access (version Xbox Series X) après 24 mois sera de 839,76 euros. Une Xbox Series X et 24 mois de Game Pass Ultimate achetés séparément en une fois coûtent quant à eux 810,76 euros.

Estimez-vous que Microsoft a choisi la bonne date et le bon prix ? Comptez-vous vous procurer une Xbox Series X ? Si oui, à sa sortie ? Si non, pourquoi ?