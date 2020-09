Nintendo Switch : Ori and the Will of the Wisps annoncé et disponible aujourd'hui

Même si Microsoft avait déclaré son intention de limiter le nombre de ses jeux sortant sur Nintendo Switch, le géant américain est clairement prêt à faire des exceptions. Le Nintendo Direct Mini du jour l'a prouvé.

L'expérience de la sortie d'Ori and the Blind Forest sur Nintendo Switch a de toute évidence été suffisamment concluante pour Moon Studios, Microsoft et Nintendo. Le Nintendo Direct Mini : Partners Showcase d'aujourd'hui a en effet été le théâtre de l'annonce de l'arrivée d'une version Switch d'Ori and the Will of the Wisps. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le jeu sera disponible dès aujourd'hui sur la console transportable.

En parallèle à l'annonce de cette sortie surprise, Nintendo a également révélé la commercialisation en partenariat avec iam8bit d'une Ori Collector's Edition. Cette dernière, vendue pour la modique somme de 149,99 dollars en Amérique du Nord, est proposée dans une boîte premium se "transformant." Elle contient des exemplaires physiques de Ori and the Blind Forest et de Ori and the Will of the Wisps, des codes de téléchargement pour les bandes-originales des deux jeux, un pins, un set de cartes à collectionner, un artbook, un guide et un artwork rappelant un vitrail.

En plus d'être disponible sur Switch, cette édition collector sera également proposée sur Xbox One et PC. Des images du produit sont disponibles dans notre galerie ci-dessous. Cette luxueuse version est disponible pour une durée limitée et sera expédiée par iam8bit à partir du mois de décembre prochain.