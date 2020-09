PS5 : L'action-RPG Godfall confirme sa présence au lancement et sortira plus tôt sur PC

Si certains éditeurs se pressaient pour annoncer à qui voulait l'entendre (et même aux autres) qu'ils seraient présents pour le lancement de la PlayStation 5, la propension de Sony à jouer la montre les obligeaient à garder le silence. Jusqu'à la délivrance d'hier soir.

Et parmi les heureux élus, on trouve le jeune studio Counterplay Games et son action RPG blindé de loot Godfall, qui nous promettait dès son annonce une sortie pour la fin de l'année 2020. Si le jeu édité par Gearbox Interactive fut absent du PS5 Showcase organisé hier soir par Sony, un simple tweet aura confirmé son arrivée au lancement de la console :

Godfall is officially launching on November 12 for the PlayStation 5 & PC via Epic Games Store! ⚔



Pre-order now on PC: https://t.co/qSVjzI0Rqj#PS5 pre-orders coming soon! pic.twitter.com/kFwAhBf0cl