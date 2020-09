Assassin's Creed et Splinter Cell VR devraient être annoncés aujourd'hui, les infos

Cela fait plus d'un an qu'une rumeur évoque le développement chez Ubisoft de jeux Assassin's Creed et Splinter Cell exclusifs aux casques Oculus. Et tout pousse désormais à croire que ces deux mystérieux titres seront dévoilés ce soir.

L'information du jour vient du site espagnol Vandal. Ce dernier affirme en effet qu'Ubisoft dévoilera des jeux Assassin's Creed et Splinter Cell en réalité virtuelle pendant l'événement Facebook Connect de ce soir. Et il n'est à première vue pas question d'une rumeur. En effet, l'article du site espagnol contient des citations de Red Storm Entertainment, un des studios derrière ces projets, et de Facebook au sujet de ces deux jeux.

D'après l'article ces deux jeux sont développés par Red Storm Entertainment, studio américain d'Ubisoft qui a contribué au développement de nombreux gros jeux de l'éditeur français, en collaboration avec Ubisoft Reflections, Ubisoft Düsseldorf et Ubisoft Mumbai.

Ces Assassin's Creed et Splinter Cell en réalité virtuelle sont des titres totalement inédits conçus spécialement pour les casques Oculus. Et d'après Elizabeth Loverso de Red Storm Entertainment, ces jeux "tirent pleinement parti de la technologie Oculus pour proposer des expériences immersives et qui génèrent des émotions chez les joueurs."

Pour rappel, le Facebook Connect sera diffusé ce soir à partir de 19h30.

Que pensez-vous de cette information ? Ces jeux pourraient-ils vous intéresser ? Le fait qu'ils soient en réalité virtuelle est-il rédhibitoire pour vous ? Ou est-ce que l'arrivée de jeux AAA de ce type sur les casques pourraient vous pousser à en acheter un ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.