Réalité virtuelle : Un compte Facebook bientôt obligatoire pour Oculus

En 2014, Palmer Luckey, fondateur d'Oculus venant de revendre son entreprise à Facebook, garantissait qu'il ne serait jamais question d'obliger les possesseurs d'un Rift à utiliser un compte du réseau social pour se connecter. Six ans plus tard, les choses ont bien changé.

À voir aussi : Hitman 3 : IO Interactive décrit l'expérience VR en vidéo

Le fabriquant de casques de réalité virtuelle appartenant à Facebook a ce mardi 18 août procédé à une annonce des plus importantes et qui risque de faire parler pendant très longtemps.

Aujourd'hui, nous annonçons un changement important sur la manière de se connecter aux appareils Oculus. À partir d'octobre 2020 :



- Toute personne utilisant un appareil Oculus pour la première fois devra se connecter avec son compte Facebook.



- Si vous êtes un utilisateur existant et avez déjà un compte Oculus, vous pourrez vous connecter avec Facebook et fusionner vos comptes Oculus et Facebook.



- Si vous êtes un utilisateur existant choisissez de ne pas fusionner vos comptes, vous pourrez continuer à employer votre compte Oculus pendant deux ans.



Après le 1er janvier 2023, nous cesserons le support des comptes Oculus. Si vous décidez de ne pas fusionner vos comptes, vous pouvez utiliser votre appareil, mais l'accès à toutes les fonctionnalités nécessitera un compte Facebook. Nous prendrons des mesures pour vous permettre de continuer à utiliser le contenu que vous avez acheté, même si certains jeux et applications peuvent ne plus fonctionner. Cela peut être dû au fait qu'ils nécessitent un compte Facebook ou qu'un développeur a choisi de ne plus prendre en charge l'application ou jeu que vous avez acquis.

La firme de Mark Zuckerberg justifie ces changements par une simplicité d'accès grâce à l'écosystème Facebook, et un accès à toutes les fonctionnalités sociales, ajoutant que les nouveaux outils de sécurité du réseau peuvent du coup être employés.

Cette future obligation d'avoir un compte Facebook n'a pas suscité l'enthousiasme, c'est le moins que l'on puisse dire. Que ce soit du côté des consommateurs ou même de développeurs, les réactions sont assez unanimes. Sans parler de Palmer Luckey, immédiatement traité de menteur, qui a lui-même répondu sur Reddit :

Je suis interpellé par de nombreux utilisateurs et des médias qui affirment que ce changement de conditions d'utilisation prouve que j'ai menti lorsque j'ai dit que cela n'arriverait pas, ou du moins qu'il s'agissait d'une promesse que je ne pouvais tenir. Je tiens à préciser que ces promesses ont été approuvées par Facebook à ce moment-là et sur une base continue, et je pensais vraiment que cela resterait ainsi pour diverses raisons. Avec le recul, les votes négatifs de personnes plus expérimentées que moi dans le monde réel étaient définitivement justifiés.

Pour finir, sur Twitter, le concurrent HTC Vive n'hésite pas à rappeler son existence aux personnes qui envisagent de revendre leur Oculus et changer de solution...