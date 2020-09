Nintendo : Le PDG dévoile la stratégie et parle du futur

Alors que le Japon changeait il y a quelques heures de Premier Ministre, le PDG de Nintendo enfilait son costume d'homme d'affaires pour présenter un nouveau bilan financier, mais aussi donner quelques pistes sur le futur de l'entreprise, et sa nouvelle stratégie assumée de diversification.

Avant de rentrer dans la partie technique qu'affectionne notre docteur ès chiffres Trazom, Furukawa a tenu à revenir sur le moment fort de l'année, à savoir le 35ème anniversaire de Super Mario Bros. et de rappeler dans le détail les nombreux produits commercialisés à cette occasion, de la Game & Watch : Super Mario Bros. au Battle Royale Super Mario Bros. 35 en passant par la compilation Super Mario 3D All-Stars :

Les fans qui étaient des adolescents et de jeunes adultes en découvrant Super Mario Bros. à sa sortie ont désormais 40 ou 50 ans. Nous sommes ravis de les voir jouer à nos jeux en tant que parents ou grand-parents aux côtés des nouvelles générations. C'est un honneur pour nous d'être parvenus à créer des divertissements si populaires durant ces 35 dernières années.

La philosophie du constructeur ne changera d'ailleurs pas, puisque la présentation rappelle que Nintendo continuera de se baser sur son hardware "original" pour séduire son public, et insiste sur la notion de toucher. Après avoir élargi son public dans les années 2000 grâce aux succès consécutifs de la DS et de la Wii, il faut désormais rendre les licences maison accessible aux non-joueurs, à travers de nouveaux produits dérivés comme les goodies toujours plus nombreux, les parcs d'attraction ou le film Super Mario à venir.

Le jeu mobile comme appât

Si le premier bilan des jeux sortis sur smartphones n'était pas des plus flatteurs, Furukawa explique que les 650 millions de téléchargements enregistrés ont permis quelques nouvelles prises, sans préciser l'ordre de grandeur :

Certaines de nos applications partagent les mêmes personnages que nos jeux sortis sur Switch, mais leur gameplay s'avère très différent. Si les jeux mobiles proposent des expériences plus courtes et occasionnelles, un certain nombre d'utilisateurs ont développé un intérêt pour les expériences plus riches et immersives proposées par nos consoles de jeu.

Et la diversification ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin, puisque le PDG entend toujours plus élargir le spectre des licences maison, non sans garder un oeil averti sur ces dernières, allant ainsi dans le sens des récentes déclarations de Shigeru Miyamoto :

Notre but est de contribuer à la croissance de notre activité de développeur. Nous sommes donc vigilants, afin de veiller à ce que l'expansion de nos licences ne fassent pas apparaître de nouveaux attributs ou des traits de personnalité qui iraient à l'encontre ou qui limiteraient les prochains jeux en développement.

Nintendo se félicite d'avoir enregistré plus de 200 millions de comptes clients Nintendo Account répartis dans 164 pays différents, tandis que 26 millions de joueurs sont désormais abonnés au service Nintendo Switch Online, un chiffre qui n'aurait pas pu être atteint sans le carton insolent d'un certain Animal Crossing : New Horizons.

J'ai rien prévu pour demain

Et avant de refermer son PowerPoint, Furukawa a tenu a tracer quelques pistes pour l'avenir de l'entreprise, qui doit continuer à s'emparer de la technologie à la seule condition de la rendre "amusante", rappelant qu'elle ne participait plus à la course à la puissance de ses concurrents directs. La page 52 fait même mention de la "next-gen" selon Nintendo, qui devrait débarquer en l'an de grâce 20XX, soit l'année de Mega Man X, ou au plus tard en 2099, ce qui nous laisse le temps de la voir arriver.

Que pensez-vous de la stratégie de Nintendo pour élargir son public ? Que nous réserve donc l'avenir ? Faites-nous part de vos prédictions clairvoyantes dans les commentaires ci-dessous.