Yazuka : Découvrez du gameplay 60 fps exclusif de la version en français

Après l'annonce de l'édition collector de Yakuza : Like a Dragon produite par SEGA en collaboration avec Pix'n Love hier, le RPG fait à nouveau parler de lui dans l'hexagone. Et cette fois, il est question d'une séquence de gameplay.

Lorsque SEGA nous a proposé il y a quelques jours de partager avec vous, et en exclusivité française, des séquences de gameplay inédites tirées de la version française de Yakuza : Like a Dragon, nous avons évidemment sauté sur l'occasion.

Vous pourrez donc retrouver ci-dessus cette vidéo de près d'une heure commentée par votre serviteur. Il est dans cette dernière question de nombreux combats, mais aussi d'un peu de cinématiques et de quêtes annexes. Vous aurez donc la possibilité de découvrir comment fonctionne le système de combat ainsi que quelques invocations, techniques spéciales et autres particularités liées aux "classes" du jeu.

Ces séquences de jeu bénéficiant des sous-titres en menus en français, la vidéo permet d'avoir un aperçu de la localisation dans la langue de Molière. Et puisque ces extraits utilisent le doublage en anglais, c'est l'occasion de revenir sur les raisons qui font que les sous-titres en français ne racontent pas exactement la même chose que ce qui est dit en anglais.

À noter également que cette vidéo a pour particularité de proposer du gameplay en 60 fps de Yakuza : Like a Dragon. Jusqu'à présent, les épisodes de la série tournant à l'aide du Dragon Engine tournaient en 30 fps sur PS4 Pro, Xbox One X, PS4 et Xbox One. Si la chose n'a pas été précisée par SEGA pour le moment, il y a fort à parier que ces 60 fps ne seront proposées que sur les versions next-gen et PC du jeu du Ryu ga Gotoku Studio.

Pour rappel, Yakuza : Like a Dragon sortira en novembre prochain sur Xbox Series X, PS4, Xbox One et PC (Steam et Windows 10). La version PS5 arrivera quant à elle plus tard.