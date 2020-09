Yakuza Like a Dragon : Une édition collector Pix'n Love annoncée, infos et image

Si l'éditeur français Pix'n Love a déjà collaboré avec SEGA dans le cadre de sa Pix'n Love Game Series, aucun épisode de la série des Yakuza n'avait jusqu'à présent eu droit à un tel traitement. Cette situation va cependant bientôt évoluer.

Pix'n Love et SEGA viennent d'annoncer la commercialisation de la Yakuza : Like a Dragon Limited Collector's Edition. Cette dernière, qui sera proposée aussi bien sur PS4 que sur Xbox Series X/Xbox One le même jour que la sortie de l'édition standard du jeu, contiendra :

Un exemplaire de Yakuza : Like a Dragon (Day Ichi Steelbook Edition)

Un livre à couverture rigide de 80 pages sur Yakuza : Like a Dragon

4 lithographies

Un certificat d'authenticité numéroté

L'ensemble sera livré dans une boîte en carton bénéficiant d'un effet "or et noir métallique." Une photo présentant le contenu de cette édition collector est disponible dans notre galerie ci-dessous. Les précommandes de cette édition ouvriront le mercredi 9 septembre à 17h sur le site de Pix'n Love.

Pour rappel, Yakuza : Like a Dragon sortira en occident en novembre prochain sur PS4, Xbox Series X, Xbox One et PC. La version PS5 sortira quant à elle plus tard.