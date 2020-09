Xbox Series X-S : Un représentant de Microsoft laisse entendre des annonces "dingues" à venir

Les employés américains de Microsoft en charge du marketing des produits Xbox ont été réveillés en pleine nuit par la fuite de la Xbox Series S (et certainement du prix de la Xbox Series X). Et s'ils ont dû réagir rapidement à cette fuite et confirmer l'existence de la console, l'un d'entre eux en a même profité pour faire un peu de teasing.

Le teasing de ce matin est l'oeuvre du compte Twitter de Marty Hess, responsable du marketing produit global chez Xbox. En plus de relayer l'annonce imprévue de la Xbox Series S, Marty Hess y est allé de son petit commentaire. Et ce dernier risque fortement d'intriguer les joueurs Xbox :

If you think announcing a next-gen console in the middle of the night due to leaks is wild, just imagine what else we have cooking... 😉 https://t.co/mredAtbxB4