RUMEUR : La Xbox Series S à 299$, la Xbox Series X à 499$ pour une sortie en novembre ?

Si depuis quelques semaines, les rumeurs se font de plus en plus insistantes sur le dévoilement prochain de la Xbox Series S, une fuite venue d'ailleurs semble effectivement adhérer à cette hypothèse pas du tout complotiste. Les prix des deux prochaines machines de Microsoft pourraient alors être déduites, via une nouvelle (dernière ?) fuite...

L'image jointe ci-après pourrait-elle représenter la toute première de la Xbox Series S (nom de code Lockhart) ? C'est ce que semble affirmer le site Thurrott qui montre selon ses sources, la toute première version de la machine telle que conçue par Microsoft, et qui est somme toute bien différente de la Xbox Series X, et en révèle même son prix : 299 $.

Même s'il est difficile d'être totalement sûr qu'il s'agit bien là d'un leak "sérieux", il faut savoir que de nombreux insiders du milieu vidéoludique, dont un certain WalkingCat (vidéo), ont balancé de nombreuses infos concordantes sur les deux consoles à venir, parmi lesquelles donc cette courte vidéo montrant le même design et même un comparatif avec la Xbox Series X.

L'analyste Daniel Ahmad, bien connu pour ses infos fiables, a également affirmé que l'image était réelle, mais n'a en revanche pas pu confirmer son prix au moment ou ces lignes sont écrites.

Windows Central, généralement très fiable concernant les prix et produits Microsoft, affirme quant à lui que les prix de 299$ pour la Xbox Series S et de 499$ pour la Xbox Series X sont "legit".

Le site affirme même qu'il y aurait une option de financement Xbox All Access de 25$ par mois, que Microsoft prévoit de mettre en avant de manière agressive, via différents points de vente et un "grand déploiement mondial". Quant à la Xbox Series X, elle serait donc proposée selon eux à 499$, avec là encore une option de financement Xbox All Access de 35$ par mois.

The folks @windowscentral reporting:



Series S will cost $299 or $25pm via All Access

Series X will cost $499 or $35pm via All Access



Both consoles launch November 10. https://t.co/fHhKg4pjG4 pic.twitter.com/xkS4qXUmdW - Daniel Ahmad (@ZhugeEX) September 8, 2020

Enfin, cerise sur le cheese cake, les deux machines Xbox seraient lancées le 10 novembre prochain ! Microsoft devrait prochainement dévoiler prix et design définitifs selon Daniel Ahmad et les dernières rumeurs, et la firme devrait mettre sur pied un événement "bientôt" pour confirmer tout ceci.

Que pensez-vous de ces prix somme toute agressifs de la part du géant de Redmond ? Sony s'alignera-t-il ou pas selon vos propres analyses Pachtériennes ? N'hésitez guère à nous dire dans les commentaires ci-dessous, le fond profond de votre pensée mentale. Merci de votre compréhension.