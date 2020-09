Ubisoft Forward : Suivez l'événement en LIVE ce jeudi 10 septembre à 20h

Vous le savez, un nouveau Ubisoft Forward aura lieu ce jeudi soir, à 20h tapantes, heure française. L'occasion de découvrir les jeux de fin d'année de l'éditeur français, qui nous a sans doute réservé quelques surprises à la clé. Ou pas.

Si un certain Thomas "P", avait déjà liste récemment les titres qui feront le sel de ce nouvel événement qui devrait être plus fourni que celui du 12 juillet dernier, sachez que des surprises ne sont pas à exclure, comme l'avait précisé lui-même l'éditeur made in France. Ceci ne veut pas forcément dire qu'il y en aura, mais nous n'en sommes pas à l'abri. Vous comprenez ?

Parmi ces quelques surprises, un titre emblématique du jeu vidéo, reprise il y a déjà des lustres par Ubisoft, se fait de plus en plus pressentir : il s'agit de la licence Prince of Persia, dont les dernières rumeurs ne cessent de l'annoncer faisant son grand retour parmi les êtres encore vivants sur Terre. Sous quelle forme ? Difficile à savoir précisément.

Quoiqu'il en soit, "on se donne rendez-vous" ici-même ce jeudi 10 septembre à partir de 20h pour suivre en direct ce second event made in Ubisoft. Qui sait, peut-être y verrons-nous des choses concernant la PS5 et la Xbox Series X... Ou pas.