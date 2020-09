Un nouvel événement Ubisoft Forward annoncé pour le 10 septembre, demandez le programme

Alors qu'il sait pourtant les regards tournés vers la conférence Nvidia chers aux esthètes du milieu, Ubisoft a tout de même décidé d'annoncer la tenue d'un nouvel Ubisoft Forward, qui se déroulera le 10 septembre prochain. Nouez vos serviettes et sortez les couverts, car voici le menu.

Comme permet de le découvrir la mise en bouche dévoilée pour annoncer l'événement, les joueurs pourront découvrir de nouvelles mises à jour pour des titres déjà disponibles, parmi lesquels Brawlhalla, For Honor, The Division 2, Hyper Scape, Rainbow Six : Siege et Ghost Recon : Breakpoint.

Mais les joueurs avides de nouveautés seront évidemment bien plus intéressés par la présence de Watch Dogs Legion et Roller Champions. Mais surtout, cette annonce officialise en bonne et due forme le changement de nom du très disparu Gods & Monsters, qu'il faudra désormais appeler Immortals : Fenyx Rising, sans que l'on sache si la parenté spin-offesque avec la série Assassin's Creed reste ou non d'actualité.

Et pour appâter le chaland, Ubisoft promet même quelques "surprises", et l'on sait que de Prince of Persia à Splinter Cell, les possibilités sont nombreuses...

Les curieux devront se connecter sur la chaîne YouTube de l'éditeur le jeudi 10 septembre à 21 heures pour découvrir de quoi il retourne, le pré-show étant programmé à 20 heures. L'histoire ne dit pas encore si ces longues semaines de délai laisseront aux équipes d'Yves Guillemot le loisir de s'exprimer, ne serait-ce qu'un peu, sur le scandale qui touche le géant français depuis déjà plus de deux mois...

Quels jeux de ce nouvel Ubisoft Forward vous intéressent-ils le plus ? Serez-vous au rendez-vous de l'éditeur ? Faites-nous part de vos avis hexagonaux dans les commentaires ci-dessous.