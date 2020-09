Rumeur : Prince of Persia serait annoncé lors de l'Ubisoft Forward de cette semaine

Comme vous le savez déjà, le plus gros éditeur français diffusera ce jeudi un nouvel épisode d'Ubisoft Forward, un rendez-vous pour lequel un copieux menu a déjà été distribué aux convives. Mais comme l'exige désormais le milieu vidéoludique, il faudra également s'attendre à quelques surprises. Et pour respecter une autre tradition (plus gênante, celle-là), cette dernière ne saurait rester trop longtemps secrète.

Une rumeur évoquait il y a déjà quelques semaines l'arrivée d'un hypothétique Prince of Persia Remake, alors qu'un revendeur guatémaltèque voyait le coup "partir tout seul", avant que le très informé Jason Schreier ne vienne étayer la thèse du retour de ce héros déjà passé en de bien nombreuses mains.

Le sieur Schreier remet aujourd'hui une pièce dans la machine, puisque le journaliste de Bloomberg a récemment confirmé sans prendre les pincettes de rigueur l'annonce du remake pour cette semaine au micro du podcast Triple Click (à partir de la 27ème minute pour les intéressés) :

Ils avaient prévu d'annoncer la tenue d'un nouvel Ubisoft Forward bien avant [la polémique entourant la bande-annonce de Tom Clancy's Elite Squad], dans lequel ils allaient officialiser l'arrivée de quelques jeux, comme le remake de Prince of Persia, qui a déjà fuité il y a quelques semaines.

Et parce que les fameuses "sources de l'industrie" semblent si nombreuses et désireuses de s'exprimer, le site Video Game Chronicle affirme s'être vu confirmé la rumeur directement en interne.

Si tous ces gens bien informés disent vrai, Prince of Persia Remake devrait donc être annoncé jeudi soir lors de l'Ubisoft Forward, pour une sortie prévue sur PS4 et Switch. Et tant pis pour la surprise...

Rappelons que le Français a uniquement officialisé la présence de Brawlhalla, For Honor, The Division 2, Hyper Scape, Rainbow Six : Siege, Ghost Recon : Breakpoint, Watch Dogs Legion, Roller Champions et enfin Immortals : Fenyx Rising. Pour le reste...