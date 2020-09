Streets of Rage 4 : 1,5 million de téléchargements et une énorme mise à jour pour l'occasion

Tous les esthètes du beat'em all à l'ancienne auront déjà eu le loisir de maîtriser les arcanes de l'improbable Streets of Rage 4, qui emprunte bon nombre de ses mécaniques ou genre si proche du versus fighting. Et comme les savent déjà les mordus du genre, il n'est pas toujours facile de viser juste du premier coup.

Pour fêter un (très) joli cap de ventes, l'un des titres les plus nerveux de l'année s'offre une ÉNORME mise à jour, histoire de faire le "poing" sur ce qui fonctionne, et ce qui méritait d'être retravaillé.

Pour fêter son million et demi de téléchargements, Streets of Rage 4 dévoile une longue liste de modifications, puisque le trio de développeurs composé de DotEmu, LizardCube et Guard Crush annonce pas moins de 80 modifications disponibles dès aujourd'hui.

La liste exhaustive à lire ici-même mentionne aussi bien des ajustements globaux comme l'arrivée d'un temps de récupération réduit après l'emploi d'un coup spécial, ou une vitesse de saut accrue, que sur des détails plus spécifiques à chaque casseur de bouche.

Axel est ainsi plus rapide, profite de nouvelles frames d'invincibilité lorsqu'il déclenche un grand upper, et si ce dernier inflige un peu moins de dégâts, il couvre désormais une plus grande distance. La dynamique Cherry profite quant à elle de nouvelles invincibilités lors de certains combos, inflige un peu plus de dégâts et peut également choper un adversaire en arrière même dos au mur. Preuve de l'amour et d'un certain souci du détail, les développeurs ont également ajusté le comportement de certains ennemis, boss, et même corrigé certains réglages des niveaux rétro.

En attendant de découvrir ce que nous réserve le futur (du contenu a pour rappel récemment été annoncé), le producteur exécutif Cyrille Imbert tient à en placer une pour le million et demi d'enragés des ruelles :

Nous sommes absolument ravis de l'accueil réservé à Streets of Rage 4. Nous remercions les fans pour leur aide précieuse depuis le premier jour, c'est pour cela que de nombreux éléments de cette mise à jour augmentent la rejouabilité pour ceux qui nous soutiennent depuis le départ.