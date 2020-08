Streets of Rage 4 : DotEmu annonce officiellement du contenu supplémentaire, premières pistes

Vous l'avez attendu, vous l'avez eu, et vous l'avez adoré : débarqué il y a quelques mois pour distribuer à l'ancienne mandales et high kick en 2D, Streets of Rage 4 est venu nous rappeler pourquoi le beat'em all avait encore de beaux jours devant lui. Seul problème : les joueurs n'ont visiblement pas envie d'attendre à nouveau un quart de siècle pour leur prochaine dose...

Que ces derniers se rassurent : ils entendront à nouveau parler de Streets of Rage avant d'avoir un pied dans la tombe (sinon deux) : déjà interrogés sur l'éventualité d'agrémenter leur copie de DLC et autres contenu additionnel, les développeurs de Guard Crush Games avaient avoué avoir quelques idées en tête, et ce depuis le début du développement de cette suite tant attendue.

Mais les choses se précisent un peu plus aujourd'hui, alors que le co-développeur DotEmu répond une nouvelle fois à cette épineuse question, sans cette fois prendre de pincettes :

"Will you add content to Streets of Rage 4?"



YES, we will but there is no ETA. You guys are awesome and deserve the best so give us time to do things right.



PS: We also answered some other questions here 👉 https://t.co/0yLBXc0hoa pic.twitter.com/644W2AB2Hw - Dotemu (@Dotemu) August 26, 2020

Dans une longue série de questions/réponses organisée sur Reddit, Cyrille Lagarigue et Ben Fiquet parlent de la pression qu'ils se sont mis en se lançant dans une telle aventure, mais aussi leurs envies de proposer de nouvelles couleurs pour les différents personnages du jeu, et de la difficulté à laquelle ils font actuellement face : parvenir à reproduire certains bugs pour pouvoir les corriger. Ah, et de leur amour des pâtes aussi. Si si, allez voir.

Dès lors, il ne tient qu'à vous d'imaginer quelle forme pourra prendre ce contenu supplémentaire destiné à faire un peu plus de Streets of Rage 4 LE beat'em all 2D de l'année. Nous attendons vos suggestions dans les commentaires ci-dessous. Sans l'aide de la police, cela va sans dire.