DiRT 5 encore retardé, la nouvelle date annoncée

Les choses semblent être un peu plus compliquées que prévu du côté de chez Codemasters. Un peu moins d'un mois après avoir annoncé le report de quelques jours de la sortie de DiRT 5, l'éditeur britannique vient d'annoncer que son jeu sortira finalement encore plus tard que ça.

Codemasters vient d'annoncer que DiRT 5 ne sortira finalement pas le 16 octobre prochain mais le 6 novembre prochain sur PS4, Xbox One et PC. Les versions PS5 et Xbox Series X sont quant à elles toujours prévues pour la fin de cette année.

Dans un communiqué diffusé en parallèle à l'annonce de ce report effectuée sur le compte Twitter de DiRT, Codemasters explique que ce nouveau report a pour but de rapprocher la sortie de DiRT 5 sur machines actuelles de celle sur PS5 et Xbox Series X (la version Stadia est quant à elle toujours prévue pour le début de l'année prochaine).

Pour les plus impatients, l'éditeur promet que de plus amples informations seront communiquées d'ici la sortie du jeu en novembre (nouvelles voitures, circuits, fonctionnalités next-gen, etc.). Et comme indiqué précédemment, les personnes qui se procureront la version PS4 ou Xbox One recevront gratuitement la mise à jour transformant le titre en jeu PS5 ou Xbox Series X.