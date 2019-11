Codemasters s'offre Slightly Mad Studios (Project CARS)

Déjà bien positionné sur le marché des jeux de course avec DiRT, GRID ou encore Formula 1, Codemasters a décidé d'appuyer encore sur la pédale en acquérant un studio réputé pour son amour de la simulation.

Codemasters a annoncé ce jeudi 28 novembre le rachat de Slightly Mad Studios, société britannique spécialisée dans la course automobile ayant fait ses premiers tours de pistes avec Need For Speed : Shift en 2009 et ayant, plus récemment, pour le compte de Bandai Namco, oeuvré sur les Project CARS. Cette licence passe d'ailleurs elle aussi dans l'écurie Codemasters.

L'organigramme ne change pas, le fantasque Ian Bell demeurant patron de Slightly Mad. Frank Sagnier, celui de Codemasters a commenté cette acquisition estimée à 30 millions de dollars selon GamesIndustry :

Nous sommes ravis de faire entre un développeur aussi talentueux au sein de la famille Codemasters, ce qui nous affirme comme un dans le développement des jeux de courses. Nous partageons la même passion et la même vision et ce partenariat va accélérer notre croissance. Avec toujours plus de services de streaming et la nouvelle génération de consoles arrivant en 2020, le timing est parfait pour passer à l'étape supérieur.

Le nouveau Project CARS en chantier (Project CARS 3 attendu au tournant et d'ores et déjà en développement) pourrait devrait donc en toute logique se trouver une place sur la grille de départ des PS5 et Xbox Scarlett. Mais qu'advient-il de la Mad Box, console la plus puissante de la galaxie annoncée en début d'année, même pas citée dans le communiqué ? C'est cela que les gens veulent savoir. Oui, je suis proche des gens, et j'arrive à en faire un tout uniforme sans même avoir besoin de les consulter et je peux vous le dire sans trembler des genoux. Ça te défrise, vieux réac' ?