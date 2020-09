DOOM Eternal : Un nouveau duo de compositeurs s'annonce pour remplacer Mick Gordon

Si l'attention des joueurs de fast-FPS s'était assez logiquement focalisée sur le premier trailer de The Ancien Gods Part I, la première extension du très violent DOOM Eternal, les Slayers en puissance se demandaient tout de même sur quels riffs ils allaient pouvoir opiner encore et encore du chef.

Rappelons qu'au printemps dernier, le compositeur Mick Gordon qui avait déjà signé la bande-son du retour en grâce de la série en 2016 se fâchait publiquement contre l'éditeur Bethesda, la faute à un mixage largement critiqué par les joueurs. Bethesda avait ensuite livré sa version des faits, mais la rupture entre les deux était déjà consommée.

Aujourd'hui, une nouvelle page (musicale) s'écrit, puisque le compositeur Andrew Hulshut vient d'officialiser sa participation aux compositions du DLC de The Ancient Gods, et il ne sera pas seul aux manettes :

Unbelievably happy to announce that I am indeed working on the @DOOM Eternal, The Ancient Gods DLC music with @DavidLevyMusic !

Hulshut s'y connait en matière de FPS bourrins, puisqu'il a déjà signé les bandes-sons du mod Brutal Doom, mais aussi celles de Quake Champions ou Wrath : Aeon of Ruin. Plus connu pour son travail dans le monde du cinéma d'horreur, Levy aura tout de même travaillé sur des jeux tels que The Seed ou Stardrive.

Espérons que ce nouveau duo nous permette de toujours fragger en rythme lors de la sortie du DLC de DOOM Eternal The Ancient Gods Part I, prévue pour le 20 octobre prochain sur PC, PS4 et Xbox One.