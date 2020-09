Rocket League : Plus besoin de PS + ou de Nintendo Switch Online lorsque le jeu sera free-to-play

Si la réussite pousse souvent les acteurs de l'industrie culturelle à s'en mettre plein les fouilles jusqu'à épuisement, d'autres préfèrent au contraire en profiter pour jouer en seconde partie de carrière les philanthropes, à l'américaine. Ayant récemment annoncé son futur passage en free-to-play, Rocket League fait incontestablement partie de la seconde catégorie.

À voir aussi : Epic Games Store : La plateforme s'ouvre (enfin) aux mods

Si cette conversion au modèle de la gratuité restait jusqu'ici encore assez vague sur sa date de lancement, un récent message posté sur le site officiel de l'étonnant mélange entre course automobile et football vient tout de même apporter une bonne nouvelle aux forçats jouant sur PlayStation 4 et Switch, en les délivrant d'un autre fardeau.

Alors que Rocket League s'apprête à abandonner son système de Rocket Pass numérotés pour revenir à un nouveau cycle de saisons, Psyonix annonce que les joueurs sur consoles n'auront même plus besoin de payer d'abonnement pour s'affronter à grand coups de dérapages spectaculaires et autres tirs en cloche piffés. Autrement dit : une fois free-to-play, il ne faudra plus être abonné au PlayStation Plus ou au Nintendo Switch Online pour jouer à Rocket League. En voilà une bonne nouvelle.

Soucieux de ne pas perturber un équilibre installé de longue date, l'éditeur précise que toute la progression accumulée par les joueurs durant ces cinq dernières années, et ce quelle que soit votre plateforme de départ ou d'arrivée. La migration de Steam vers l'Epic Games Store suite au rachat de Psyonix en 2019 devrait même permettre le transfert automatique de tous les ID de vos camarades de jeu, histoire de ne pas perdre trop de monde en route.

Dès lors, une question continue de brûler les lèvres des Neymark Weber en puissance : quand pourra-t-on profiter de cette gratuité promise, nondidju ? Encore un peu de patience, la sortie du tunnel n'est plus si loin :

Nous allons sortir une nouvelle mise à jour dans les prochaines semaines, vers la mi-septembre, et le lancement du jeu en free-to-play suivra peu de temps après. Nous ne pouvons pas encore partager la date exacte, mais restez à l'écoute. N'oubliez pas que le jeu ne sera disponible que pour les nouveaux joueurs PC via l'Epic Games Store. Assurez-vous de l'ajouter à votre liste de souhaits !

Vous savez ce qu'on dit quand c'est gratuit ?