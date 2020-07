Rocket League va passer free to play et rejoindre l'Epic Games Store

Rocket League va changer radicalement de modèle et de politique économique en devenant tout simplement... free to play ! Et en quittant dans le même temps sa plateforme de naissance.

À voir aussi : eSport : Un nouveau club de Ligue 1 se lance sur FIFA 20 et Rocket League

On se souvient que les parents de Rocket League ont été rachetés en 2019 par Epic Games. Forcément, difficile dans ces conditions d'imaginer le jeu perdurer sur la plateforme de Valve, principal concurrent.

Rocket League va donc opérer une migration sur l'Epic Games Store et dans le même temps changer son modèle économique en passant en free to play. Epic et Psyonix se veulent toutefois rassurants sur cette transition et expliquent que les possesseurs du jeu sur Steam pourront toujours continuer à y jouer dessus.

Les actuels possesseurs du jeu recevront lors du passage en F2P tous les DLC sortis avant cette date sous la forme d'un pack nommé pour l'occasion Legacy. Ce pack bonus inclus aussi d'autres petits cadeaux comme un Golden Cosmos Boost / Dieci-Oro Wheels, une bannière de joueur et plus de 200 objets communs améliorés en qualité Legacy.

Enfin il y aura un système de progression multi-plateforme et personne ne perdra quoi que ce soit dans l'affaire. La date de changement total n'est pour l'heure pas encore connue.