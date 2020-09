12 Minutes : Les acteurs parlent du prochain jeu d'Annapurna et donnent quelques pistes

Annoncé lors de l'E3 2019 (ça parait loin), il nous aura fallu attendre l'Opening Night Live de la Gamescom qui s'est tenue il y a quelques jours pour enfin entendre à nouveau parler de 12 Minutes, le nouveau thriller narratif édité par Annapurna Interactive, qui suscite forcément notre intérêt.

Un intérêt d'autant plus renforcé que nous connaissons le prestigieux casting d'acteurs qui prêteront leur voix aux protagonistes de ce qui a tout l'air d'un drame, puisque Daisy Ridley, Willem Dafoe et James McAvoy sont officiellement de la partie.

Le réalisateur Luis Antonio nous emmène aujourd'hui dans ses bagages, pour découvrir les interactions vocales entre Rey et le Professeur Xavier à San Francisco, puis dans la capitale italienne aux côtés de Van Gogh.

Le trio nous offre d'ailleurs quelques pistes pour comprendre de quoi il pourra peut-être retourner :

12 Minutes parle du danger qui consiste à procéder à une véritable introspection, d'aller voir au plus profond de soi pour tenter de défaire ses actions.



Le jeu évoquera des thèmes différents en fonction des joueurs : il existe tellement de versions de l'histoire que les joueurs devront gérer leur rapport à leur propre vérité, mais aussi à celle des autres.



C'est un jeu auquel on joue, bien sûr, mais c'est aussi une création : vous n'allez pas simplement voir un scénario se dérouler.

Au vu des nombreuses promesses d'Antonio qui espère casser quelques digues avec cette curieuse aventure, il nous tarde plus que jamais de découvrir ce que 12 Minutes aura à nous proposer.

Heureusement, l'attente ne devrait plus être bien longue, puisque le jeu arrivera "bientôt" sur PC et Xbox One, mais aussi sur Xbox Series X.