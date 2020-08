PS5 : Sony explique pourquoi tous les éditeurs tiers devraient exploiter la DualSense

Si seules les figures les plus bankables de l'industrie ont pour le moment eu le loisir de poser leurs paluches pleines de miettes de Doritos sur la toute nouvelle manette haptique de la PlayStation 5, certains se demandent à juste titre si les nombreuses fonctionnalités promises par le constructeur Japonais ne vont pas rapidement tomber à l'eau...

Heureusement, le géant de l'électronique a réponse à tout, et affirme dans un document officiel vantant les prouesses technologiques de l'entreprise comment elle espère pousser les éditeurs tiers à faire bon usage des retours haptiques et autres retours de force, comme l'explique la chargée de recherche Yukari Konishi :

Si DualSense permet de nouvelles expériences de jeu, les développeurs auront également besoin de plus de temps et savoir-faire pour créer des vibrations de haute qualité.



Pour réduire ce fardeau, nous avons opté pour un design qui prend la forme d'une onde que tout le monde peut utiliser facilement. Cette approche demande donc moins d'étapes dans sa conception, mais permet presque de générer automatiquement des modèles de vibration directement à partir des effets sonores du jeu.



Nous avons étudié et examiné différents algorithmes, et cela nous a permis d'automatiser la génération de formes d'onde (et donc de vibrations) qui donnent pourtant l'impression d'avoir été créé manuellement.

Sony n'oublie pas d'en placer une pour ses gâchettes à retour de force, qui ont récemment permis de comprendre grâce à Ratchet & Clank : Rift Apart leur apport in-game concret.

Espérons donc que ces belles paroles ne soient pas de vaines promesses, et que les nombreux éditeurs tiers qui oeuvrent déjà sur PlayStation 5 en fassent bon usage. Un peu à l'inverse des fameuses vibrations HD de la Switch, en fait...

Qu'attendez-vous des fonctionnalités haptiques de la DualSense ? Ses fonctionnalités pourront-elles être exploitées sur la durée ? Faites-nous part de vos avis à retour de force dans les commentaires ci-dessous.