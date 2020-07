PS5 : Suivez la présentation de la manette DualSense à partir de 18h00

Si l'on se focalise sur ses performances et en particulier celles de son SSD, la PS5 claironne depuis longtemps que l'un de ses plus gros atouts sera son paddle. Un périphérique qu'un certain producteur et animateur canadien va avoir l'occasion de montrer plus en détails aujourd'hui même !

À voir aussi : PS5 : Sony aurait doublé la production de la console pour sa sortie, objectif 10 millions

Envie de savoir ce que ça fait d'avoir une DualSense entre les pognes ? Alors rendez-vous à partir de 18h00 heure française pour suivre la présentation de la manette PS5 par ce cher Geoff Keighley, cela dans le cadre du Summer Game Fest.

This is the #PlayStation5 DualSense Controller. Tomorrow at Noon ET / 9 am PT, it's time to go hands on. Can't wait to tell you about my experience. https://t.co/Hp7WuLrjXk #SummerGameFest pic.twitter.com/hvxTouNrc1 - Geoff Keighley (@geoffkeighley) July 16, 2020

Le présentateur des Game Awards se chargera de vous faire vivre cette prise en mains par procuration et communiquer avec vous ses sensations. On imagine qu'il aura l'occasion de parler plus en détails des améliorations apportées par rapport à la DualShock 4, même si pour l'autonomie, on le voit mal tenter d'épuiser la batterie en temps réel.

La DualSense proposera notamment deux fonctionnalités qui, selon Sony, vont changer le game : le retour haptique et les gâchettes adaptatives qui, selon toute vraisemblance, apporteront un plus à l'immersion.

En attendant de pouvoir nous-mêmes, un jour, peut-être, vous en parler, il faudra donc être à l'heure pour ce tête-à-tête avec Geoff qui en profitera également pour interviewer le chef du marketing PlayStation Eric Lempel.

Après ça, on pourra, on l'espère, commencer à parler d'une date de sortie et d'un prix pour les modèles de PS5, toujours prévue pour cette fin d'année.