Ace Combat 7 : Avions, skins, mode Casual s'annoncent pour les 25 ans de la série

Bien que l'espace aérien soit par les temps qui courent passablement squatté par un certain Flight Simulator et ses paysages qui décollent la rétine, il ne faudrait pas trop vite enterrer le septième épisode numéroté de la série Ace Combat. En même temps, après une si longue gestation, on lui devait bien ça.

Disponible depuis le mois de janvier 2019, Ace Combat 7 : Skies Unknown fait un barrel roll et sort du cumulo-nimbus dans lequel il s'était réfugié, à l'occasion des 25 ans de la licence, en annonçant un tout nouveau DLC : Original Aircraft Series. Une bonne occasion de nous rappeler la puissance de l'introduction de l'opus fondateur. Quelle classe.

Ce dernier viendra largement jouer sur la corde sensible, puisqu'il ressortira du placard quelques classiques de l'aéronef, avec trois supersoniques qui rejoindront immédiatement votre écurie des cieux :

CFA-44 Nosferatu Next-Generation Carrier-Based Stealth Fighter

XFA-27 Carrier-Based Stealth Fighter

ASF-X Shingen II Advanced Support Fighter

Mais ce n'est pas tout, puisque de tous nouveaux skins viendront offrir un peu de renouveau à votre garde-robe, à la faveur d'une collection printemps-été de rigueur. La prudence reste de rigueur, puisqu'au vu des intitulés, ce ne sont pas les Anglais, mais bien les Allemands qui débarquent :

Skin Cipher pour F-15C Eagle

Skin Rot pour Typhoon

Skin Indigo pour Gripen E

Skin Grun pour F/A-18F Super Hornet

Skin Gelb pour Su-37 Terminator

Skin Silber pour F-4E Phantom II / F-16C Fighting Falcon

Skin Schwarze pour MiG-31B Foxhound

Skin Schnee pour F-14D Super Tocat

Skin Espada pour Rafale M

Skin Wizard pour YF-23 Black Widow II

Skin Gault pour Su-47 Berkut

Tous ces ajouts plus ou moins cosmétiques s'accompagneront d'un nouveau mode Casual, gratuit pour le coup, histoire que tout le monde y trouve son compte. Les skins anniversaires US Series sont eux aussi disponibles dès à présent pour tous les possesseurs de la version originale.

Bandai Namco profite de l'occasion pour décliner son jeu de combat aérien dans une nouvelle version : la Premium Edition, annoncée pour le 5 novembre au Japon, en boîte sur PlayStation 4, et en téléchargement sur Xbox One. Le DLC Original Aircraft Series est quant à lui prévu pour "l'automne 2020", sans plus de précisions.