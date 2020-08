DOOM Eternal : Le DLC The Ancient Gods aussi en stand-alone, avec plus de contenu que prévu

Après un troisième opus numéroté et moins salué par la critique, la mythique série du duo Romero/Carmack était littéralement revenue des enfers chers à notre rédac' chef pour s'offrir une seconde jeunesse en 2016, avec l'éponyme DOOM (en majuscules, histoire montrer qui est le patron), et le succès que l'on sait.

De retour au début de l'année avec un opus baptisé Eternal, Bethesda entend bien profiter du retour en grâce du Slayer, et avait d'ailleurs promis de l'alimenter en contenu à a faveur d'un Season Pass bien dans son époque, qui appelait évidemment quelques DLC.

Ledit pass saisonnier ouvrira comme vous le savez désormais les hostilités avec The Ancient Gods Part I, un épisode blasphématoire qui a profité de la tenue (à bonne distance) de la Gamescom 2020 pour repointer le bout de ses pétoires, et annoncer sa sortie pour le 20 octobre prochain.

Cerise sur le gâteau, nous découvrons aujourd'hui que ce DLC sera finalement disponible en stand alone, et ne nécessitera donc pas de posséder le jeu original pour défaire quelques divinités dans la grande tradition nietzschéenne. Le producteur exécutif Marty Stratton et le réalisateur Hugo Martin s'en sont expliqués auprès de nos confères de PCGamesN :

Quand nous voyons le nombre de personnes qui ont joué à DOOM Eternal, nous constatons que plus de joueurs sont allés au bout de la campagne qu'avec l'épisode de 2016. Nous voulons que le DLC touche autant de personnes que possible.



La plupart des gens pensent qu'un DLC est forcément d'une ampleur réduite - comme s'il s'agissait de version télévisée d'un film. Pour nous, cela ressemble beaucoup à un film en deux parties, car ce nouveau chapitre est tout aussi grandiose que l'était le jeu principal.

Voilà qui devrait donc mettre la puce à l'oreille des plus fines gâchettes de cette partie du monde, parmi lesquelles se trouvent évidemment notre Joniwan national, et le très vacancier Plume.

The Ancient Gods Part I saura-t-il se montrer à la hauteur de nos attentes ? Réponse le 20 octobre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, nondidju.