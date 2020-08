Opening Night Live : DOOM Eternal dévoile la date de sortie du DLC The Ancients Gods

Le fast-FPS le plus nerveux du moment nous avait promis de squatter l'ouverture de la Gamescom 2020, en faisant feu de tout bois via la première partie de son DLC résolument blasphématoire. Fidèle à sa parole, DOOM Eternal est venu droper ses grosses guitares, et enfin lever le voile sur ce qui attend les Slayers en puissance.

"Et au-dessus, il y a le ciel". Après avoir décimé l'équivalent de plusieurs planètes, ce bon vieux Doom Guy s'attaquera donc aux divinités de son univers, en vertu de la séparation de l'Eglise et de l'Etat, car plus personne n'est au-dessus des lois. Les joueurs trouveront donc à qui parler, entre arènes meurtrières et phases sous-marines.

The Ancient Gods Part I est officiellement prévu pour le 20 octobre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, et fait parti du Season Pass de DOOM Eternal.