Pikmin 3 Deluxe rappelle les bases dans un nouveau dessin animé kawaii

En attendant de découvrir si Nintendo va effectivement lancer un nouveau modèle de Switch en 2021, si la compilation tant espérée viendra fêter les 35 ans de la série Super Mario Bros., ou si Breath of the Wild 2 viendra par surprise faire la nique à la next-gen, une seule chose est sûre : cet automne, vous pourrez rattraper l'un des meilleurs jeux auxquels vous n'aviez jamais joué.

Annoncé à la surprise générale il y a une poignée de semaines, Pikmin 3 Deluxe, version revue et augmentée du jeu de stratégie sorti sur Wii U en 2013, reste à ce jour le seul titre first-party annoncé sur Switch d'ici la fin de l'année 2020.

Et parce que vous êtes sans doute trop nombreux à être passés à côté de l'original, Nintendo récapitule aujourd'hui en japonais dans le texte les bases de ce jeu de stratégie champêtre, dans lequel de drôles de créatures se soumettent aux moindres desideratum du Capitaine Olimar. Nous les voyons donc oeuvrer pour réparer des structures, détruire de nombreux obstacles, et surtout ramener de précieux fruits au vaisseau-mère. C'est bon les fruits. Vous devriez en manger plus, tiens.

Ces chevilles ouvrières se transforment si les besoins l'exigent en redoutables combattants prêts à se faire dévorer pour la cause, encore faut-il savoir choisir quel type fonctionne le mieux contre les différents types d'ennemis à occire. Voilà sans doute pourquoi la vidéo du jour s'attarde sur chacune de leurs spécificités et de leurs forces élémentaires, histoire de minimiser les pertes. C'est qu'ils poussent un petit cri quand ils meurent, les Pikmin. Et vous ne voulez pas l'entendre.

Pikmin 3 Deluxe est annoncé pour le 30 octobre 2020 sur Switch, et se pré-commande dès aujourd'hui sur l'eShop pour 59,99€.