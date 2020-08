Pikmin 3 Deluxe s'annonce sur Switch avec de nombreux bonus : La bande-annonce champêtre

Alors que l'incertitude la plus totale régnait désormais sur le planning de sorties First Party de la plus transportable des consoles, Nintendo profite d'un moment de relâchement pour ressortir du placard l'un des plus grands jeux de sa précédente génération. Comme ça, sans prévenir.

À voir aussi : Nintendo Switch : D'autres Nintendo Direct Mini Partner Showcases prévus cette année

Parce qu'il était sans doute injuste que si peu d'aventuriers aient tenté l'expérience, Nintendo décide donc d'offrir une seconde jeunesse à Pikmin 3, avec une nouvelle version Deluxe qui s'annonce aujourd'hui à la faveur d'une première bande-annonce.

Celles et ceux qui ont déjà triomphé des dangers organiques qui caractérisent la planète PNF-404 aux côté de Captain Olimar pourront profiter de nombreuses nouveautés destinées à enrichir l'expérience :

Un mode coopératif jouable à deux

De nouvelles missions inédites mettant en scène les héros des précédents opus

mettant en scène les héros des précédents opus Un rééquilibrage des ennemis et de nouveaux modes de difficulté

Une Piklopédie qui enrichira le lore de cette série champêtre

Ce que cette première présentation ne nous dit pas, c'est comment Nintendo parviendra-t-il à répliquer le gameplay à deux écrans si singulier de ce troisième épisode sur la plus transportable des consoles ? Mystère et boule d'Olimar... Pikmin 3 Deluxe proposera également les trois DLC sortis entre octobre et décembre 2013, qui enrichissaient l'aventure de 16 nouvelles maps à l'intérieur du mode Mission. Vous pouvez déjà découvrir un premier aperçu desdits bonus dans notre galerie d'images.

Il faudra tout de même attendre que la terre reprenne quelques forces, puisque Pikmin 3 Deluxe est annoncé pour le 30 octobre 2020 sur Switch, et se pré-commande dès aujourd'hui sur l'eShop pour 59,99€. Avec un poids de 6,5 Go, il devrait facilement se faire une place dans votre ludothèque.