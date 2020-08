Nintendo Switch : Des sources taïwanaises pensent qu'un nouveau modèle serait lancé en 2021

Alors que Nintendo peut se vanter d'enchaîner les succès à la bourse de Tokyo en attendant de nous dévoiler ce qui attend les joueurs d'ici la fin de l'année, le site d'actualité taïwanais United News pense savoir qu'un tout nouveau modèle de Switch pourrait entrer en fabrication dès la fin de cette année...

Alors que les consoles concurrentes de nouvelle génération n'en finissent plus de ne pas s'annoncer, Nintendo pourrait ainsi proposer une nouvelle itération de sa console nomade au début de l'année 2021. C'est en tous ça ce que nous laissent croire les (fameuses) sources de l'industrie, qui auraient listé dans leurs plannings de production une Switch flambant neuve. Une de plus, dirons certains.

Si la capture d'écran disponible dans notre galerie d'images dit vrai, ce nouveau modèle destiné à être lancé au début de l'année 2021 (alors que le modèle original s'apprêtera à fêter ses quatre ans) serait "plus interactif", et proposerait un meilleur affichage que la Switch et la Switch Lite.

Cette rumeur irait dans le sens des affirmations de l'entreprise, qui jurait au moins de janvier dernier qu'aucun nouveau modèle ne serait commercialisé en 2020, afin de laisser les deux actuels respirer. Seule certitude : Nintendo a récemment relevé ses objectifs de fabrication, et espère désormais commercialiser 25 millions de Switch (originale et Lite) avant le 31 mars 2021.

Rappelons tout de même que cette rumeur s'ajoute à la longue liste des prédictions généralement ratées qui annoncent depuis 2019 l'arrivée d'un nouveau modèle. À en croire un autre site taïwanais, une Switch au processeur boosté aurait du être mise sur le marché à la mi-2020....

Si t'en as marre des rumeurs tape dans tes mains. Si t'en as marre des rumeurs tape dans tes mains. Si t'en as marre des rumeurs, si t'en as marre des rumeurs, si t'en as marre des rumeurs tape dans tes mains.