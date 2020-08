Opening Night Live : Crash Bandicoot 4 It's About Time dévoile une nouvelle mécanique rétro

Si le plus célèbre des Bandicoot n'est plus aussi fidèle aux consoles de Sony qui l'ont vu naître, Crash Bandicoot 4 : It's About Time semble désireux de ne pas fâcher Geoff Keighley : après s'être officiellement dévoilé via le Summer Game Fest, c'est à l'occasion de l'ouverture de la Gamescom 2020 que le jeu le plus attendu par Camille a repointé le bout de sa truffe humide.

Visiblement, le père Crash était le seul acteur du milieu à ne pas avoir été mis au parfum, et se retrouve donc à arpenter bien seul les allées forcément vides du Koelnmesse. Quelle vie.

Heureusement, le producteur du jeu Lou Studdert était en duplex pour lever le voile sur une des nouveautés avec laquelle les joueurs devront composer : les Cassettes Flashback. Cet hommage appuyé aux Death Routes des épisodes originaux s'entend donc comme un défi supplémentaire, puisqu'il faudra d'abord acquérir lesdites cassettes sans mourir au sein d'un niveau, avant de pouvoir tenter ces épreuves évidemment... corsées. De quoi pimenter un titre qui risque de mettre les nerfs des joueurs à rude épreuve.

Crash Bandicoot 4 : It's About Time tentera de raviver l'âme de la série le 2 octobre 2020 sur PlayStation 4 et Xbox One. Oodibigah !