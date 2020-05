Streets of Rage 4 : Les développeurs interrogés sur des DLC et une suite

Au vu de vos nombreux retours positifs, nous n'avons pas été les seuls à apprécier l'improbable retour en grâce de la série Streets of Rage, à la faveur d'un quatrième épisode qui a profité des talents combinés de Lizard Cube, Guard Crush et DotEmu pour faire revivre une des plus grandes séries de beat'em all de l'histoire.

Et comme vous ne le savez que trop bien dans l'univers impitoyable qui est le nôtre : un succès est un succès, et même s'il intervient plus d'un quart de siècle après le dernier épisode en date, la question d'une suite s'invite rapidement dans la discussion.

Convié pour un long entretien de plus de quatre heures (!) sur la chaîne Twitch de MrQuaraté, les développeurs de Streets of Rage 4 Cyrille Lagarigue et Cyrille Lagarigue ont en compagnie du compositeur Olivier Derivière été interrogé sur l'éventualité d'une suite, que l'on pourrait avec un peu d'audace intituler par avance Streets of Rage 5. Prudents et rincés, les deux français n'affichent pas un empressement démesuré :

C'est compliqué d'y penser alors que le jeu est sorti il y a une semaine. Tout est possible, il y a toujours des choses à faire, et nous n'avons pas tout dit avec Streets of Rage 4.

Malgré la kilo-tonne de contenu proposé par Streets of Rage 4, un spectateur a tout de même eu envie de connaître les intentions des français en ce qui concerne d'éventuels ajouts, y compris en termes de mécaniques, tant les possibilités de gameplay se dévoilent jour après jour grâce au génie des internautes. Si rien d'immédiat ne semble à l'ordre du jour, l'équipe n'exclue pas d'éventuels DLC :

Il n'y a rien de prévu pour l'instant en termes de DLC. Nous y pensons, nous avons des idées depuis le début du développement, mais rien n'est confirmé. Nous savons ce que nous voulons faire s'il nous fallait ajouter de nouvelles choses, mais il faut nous laisser du temps.

Vous voici donc prévenus : si Guard Crush en a encore visiblement sous le coude, il leur faudra d'abord profiter un peu de l'accueil réservé à Streets of Rage 4 avant de se remettre en selle. D'ici là, vous aurez donc le temps de finir le jeu en mode Mania. Ça vous fera les pieds tiens.