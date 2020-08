The Initiative : Un journaliste américain affirme que le studio travaille sur un nouveau Perfect Dark

Alors que le titre phare qui doit/devait porter sur ses épaules le lancement de la Xbox Series X semble embourbé dans une drôle de tempête, certains pensent savoir que Microsoft va tout de même réussir à faire rêver les joueurs du monde entier, en (re)sortant un autre FPS mystique de son chapeau...

Accrochez vos ceintures, et sortez vos pincettes d'esthéticiennes : le studio The Initiative, qui recrute tous azimuts depuis des mois, travaillerait actuellement sur un nouveau... Perfect Dark, rien que ça.

C'est le journaliste de Venture Beat (et ex-GamesBeat) Jeff Grubb qui a "lâché le morceau" à l'occasion de l'émission Kinda Funny Games, en affirmant dans le tchat de l'émission qu'il s'agissait bel et bien du "projet AAAA" de la nouvelle entité rattachée aux Xbox Games Studios. Voilà qui irait dans le sens des mystérieux comptes Twitter récemment créés, qui concernaient Fable (officialisé à l'occasion du dernier Xbox Games Showcase), et des aventures de Joanna Dark, dont nous sommes malheureusement sans nouvelles depuis 2005, et la sortie du discutable épisode Zero.

Largement interpellé sur le sujet par la suite, Grubb ne s'est pas dégonflé, et a même apporté une précision de taille, si tant est que ses "sources de l'industrie" soient évidemment fiables :

"confirm" is a loaded term. I said it. As @Rand_al_Thor_19 points out, it might not be exactly Perfect Dark, but it's playing in that universe.