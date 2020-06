Twitter : Des comptes Fable et Perfect Dark remarqués, Microsoft éteint les rumeurs

Aujourd'hui, il est important d'avoir l'oeil partout pour glaner des bribes d'informations sur notre industrie. Les réseaux sociaux recèlent souvent de secrets inestimables. Du moins le croirait-on.

Notre confrère Tom Warren, de The Verge, a ce week-end remarqué l'existence de deux comptes Twitter Perfect Dark et Fable sur Twitter. Les deux, verrouillés, présentent d'étranges similitudes, dont le nom affiché "Placeholder" et ont été créés récemment.

I'm not sure who discovered the @fable and @PerfectDarkGame placeholders, but a Microsoft Xbox employee is following one, and the other is registered to a Microsoft email address 👀 pic.twitter.com/MagqUbPiZf - Tom Warren (@tomwarren) June 27, 2020

Je ne sais pas qui a découvert les espaces réservés @fable et @PerfectDarkGame, mais un employé de Microsoft en suit un et le deuxième est enregistré avec un email Microsoft.

Doit-on voir un signe d'un retour prochain des deux licences ? Aaron Greenberg, en charge du marketing pour Xbox, est intervenu :

I know everyone is hungry for news, but sorry to get your hopes up. These accounts have been inactive for years, it's standard practice to secure social handles for our IP. - Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️❎ (@aarongreenberg) June 28, 2020

Je sais que tout monde a envie d'informations. Désolé d'avoir donné des espoirs. Ces comptes sont inactifs depuis des années, c'est la procédure habituelle de sécuriser les identifiants sociaux pour nos propriétés intellectuelles.

Donc, cela ne signifie rien. Rien du tout. Mais on notera tout de même un rebondissement intéressant. Le compte de Perfect Dark, devenu celui de Joanna Dark, a réagi de lui-même et révélé ceci :

J'ai créé ce compte après avoir entendu parler de celui de Fable, en remarquant que Perfect Dark n'en avait pas un. J'ai reçu une invitation à me suivre de Ken Lobb, j'ai accepté. Je pense que s'il n'y avait rien dans les cartons, il ne m'aurait pas demandé cela.



Après avoir accepté, j'ai envoyé un message à Ken lui disant que s'il avait besoin de ce @, je serais heureux de le céder, j'attends toujours une réponse. Je ne pensais pas que cela irait jusqu'à Greenberg. Désolé de décevoir tout le monde, je suis un mec normal qui a eu le @.

Vous pouvez voir toutes les réponses à ce tweet, la déception est palpable. Il n'y a donc, officiellement, rien à attendre, rien à espérer. Pour mieux nous surprendre lors de l'événement consacré aux jeux Xbox Series X first-party du mois de juillet ?

