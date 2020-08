Trails of Heroes : Nihon Falcom parle de l'avenir, des nouveautés et plus d'ATB

Si les échecs restent depuis plusieurs décennies dominés par les russes, le Japon peut se targuer de maîtriser les arcanes du non moins tactique shōgi. Le très insulaire studio Nihon Falcom nous le rappelle aujourd'hui, puisque les géniteurs de la série The Legend of Heroes semblent toujours jouer avec plusieurs coups d'avance.

À la veille de la sortie de l'épisode Hajimari no Kiseki sur PS4 (avant son patch prévu pour la nouvelle génération), Nihon Falcom dévoile dans les colonnes de Famitsu ce qui attend les fans de la pléthorique saga. Après tout, Toshihiro Kondo affirmait dès le mois de juin dernier travailler sur "l'après".

Le président du studio revient aujourd'hui en scène pour lâcher quelques pistes sur la suite des événements, et les nouveautés seront a priori nombreuses :

Le prochain jeu de la série ne sera pas "Hajimari 2", car Hajimari no Kiseki se suffira à lui-même

, car Hajimari no Kiseki se suffira à lui-même Le jeu entraînera les joueurs dans des contrées encore inédites dans la série

Ces nouvelles contrées seront évoquées dans Hajimari no Kiseki, Kondo conseillant aux joueurs d'aller explorer les scénarios secondaires pour y trouver des pistes

Le système de l'Action Time Battle n'existera à partir de ce nouvel épisode-mystère, pensées aux familles. Le nouveau système se rapprochera plus du temps réel, avec une emphase sur l'action

, pensées aux familles. Le nouveau système se rapprochera plus du temps réel, avec une emphase sur l'action Les protagonistes principaux de cette suite s'incarneront dans de nouveaux visages, même si quelques noms bien connus des joueurs y feront leur apparition

Si Hajimari no Kiseki est donc prévu pour le 27 août sur PlayStation 4 au Japon, les joueurs français profiteront quant à eux de Trails of Cold Steel IV -The End of Saga- le 27 octobre prochain sur la même console, et en 2021 sur PC et Switch.