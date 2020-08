Halo Infinite : La version Xbox One abandonnée et un report en 2022 ? Les nouvelles rumeurs

Depuis son report, de nombreuses spéculations et rumeurs tournent autour de Halo Infinite. Et aujourd'hui, c'est un insider dont la réputation n'est plus à faire qui donne des informations sur le titre développé par 343 Industries et plus précisément sur la version Xbox One.

L'insider en question, c'est Sponger, connu pour ses fuites sur des jeux Xbox First-Party. Ce dernier a posté des messages sur le forum Resetera pour évoquer la version Xbox One de Halo Infinite. Car oui, le titre doit aussi bien arriver sur Xbox One ainsi que sur Xbox Series X. Cela semble être un véritable casse-tête pour les développeurs à en croire Sponger :

La version actuelle de Halo Infinite sur Xbox One S est loin des 1080p (même en dessous des 900p) et a des sérieux problèmes de chargements d'assets (bien pire que ce vous avez vu lors avec la démo sur PC). L'idée est de changer le chargement des assets au niveau du moteur, faire du RayTracing par défaut (améliorer / "débloquer" divers assets), améliorer la géométrie, post-processing et ajouter plus d'interactions au niveau CPU.

Outre les éléments techniques, l'insider continue et évoque même un report allant au-delà de 2021 :

Microsoft / 343 Industries sont occupés par l'idée de laisser tomber Halo Infinite sur Xbox One. Même l'idée de reporter à début 2022 est sur la table. C'est assez compliqué comme décision, mais ils sont convaincus qu'ils ont besoin de faire le meilleur Halo jamais conçu.

Si l'on en croit Sponger, le développement de Halo Infinite semble compliqué. Quelle sera la communication autour de ce jeu. Vont-il se focaliser sur la version Next-Gen et ainsi mettre de côté la version Xbox One afin d'exploiter les capacités de la Xbox Series X ? Un nouveau report serait-il la meilleure des solutions ? Les mois à venir nous le diront.