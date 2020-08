Flight Simulator : Valve calme le jeu sur les problèmes de téléchargement/remboursement

Les avis concernant Microsoft Flight Simulator sont dithyrambiques, le titre a été bien accueilli par la presse et les joueurs. Un point ne fait pas l'unanimité et a valu au simulateur d'Asobo une salve de mauvaises reviews : son launcher et le temps de téléchargement. Valve a tenu à communiquer sur l'affaire et plus précisément sur les demandes de remboursement.

Rappel de la situation : une fois Microsoft Flight Simulator, vous télécharger tout d'abord un launcher pour ensuite télécharger le jeu en lui-même... qui fait plus d'une centaine de GB de données. Nous vous parlions ce mercredi de cette problématique qui suscité une certaine colère de la part des joueurs Steam, déplorant que si demande de remboursement il y a, les deux heures de jeu réglementaires aient déjà été décomptées pendant le download.

Doug Lombardi, responsable de la communication chez Valve a évoqué les cas de remboursements auprès de nos confrères de PCGamer :

Le temps nécessaire à votre PC pour télécharger le contenu additionnel n'a aucune incidence sur la politique de remboursement de Steam. Nous travaillons avec Microsoft afin de voir si nous pouvons améliorer l'expérience de téléchargement.

Le message est donc clair : il est possible de se faire rembourser même si le téléchargement dépasse les deux heures. En effet, Valve peut détecter s'il s'agit de temps de jeu ou non. Cela n'a donc aucun effet sur le remboursement. Une bonne nouvelle pour ceux qui l'envisagent après avoir essayé Flight Simulator. Mais seront-ils si nombreux ?