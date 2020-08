Microsoft Flight Simulator : Les joueurs Steam choqués et déçus à cause du téléchargement

Si Microsoft Flight Simulator frôle l'excellence, il présente tout de même de quelques soucis importants du coté des ses téléchargements. Et cela provoque l'indignation des joueurs Steam car cela entrave les possibilités de remboursement.

Avec plus 100 GB de données à récupérer pour l'installer, le téléchargement de Flight Simulator est long, très long. Et cela même si vous avez une connexion fibre en béton armé. Si sur le Microsoft Store c'est simplement gênant, cela devient tout simplement handicapant sur Steam pour une seule et bonne raison : un délai de remboursement dépassé.

En effet, le téléchargement a lieu non pas directement sur la plateforme mais à l'intérieur même du jeu via le launcher interne de Microsoft Flight Sim. Et rappelez-vous, pour se faire rembourser un jeu sur Steam, il faut comptabiliser moins de deux heures dessus. Et comme même avec une connexion fibre vous en avez pour aisément deux heures de téléchargement... La question elle est vite répondue, comme dirait l'autre.

Résultat : le jeu subit une vague de review bombing avec seulement 60% de notes positives. Pour l'instant ni Microsoft ni Asobo n'a communiqué sur le sujet. Reste à voir si Valve va faire une annonce de son coté pour essayer de ne corriger la trajectoire du simulateur d'Asobo sur sa boutique.