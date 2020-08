Nintendo Switch : Zelda Skyward Sword apparaît sur Amazon UK

Si les portages de jeux Nintendo datant de la dernière décennie sur Nintendo Switch vous intéressent toujours et que vous seriez particulièrement aux anges en cas d'apparition des derniers Zelda, voilà le genre de rumeur qui pourrait vous plaire.

À voir aussi : Zelda Breath of the Wild : Il ajoute un circuit de Mario Kart et crée un vrai mini-jeu

On se souvient qu'en 2018, Eiji Aonuma, qui chapeaute la série depuis plusieurs années, avait teasé la probable arrivée de The Legend of Zelda : Skyward Sword sur Nintendo Switch, avant que la firme de Kyoto ne vienne mettre un coup de marteau aux fans en affirmant qu'il n'en était guerre question.

Nous voici en 2020, et l'espoir, s'il dot se fonder sur de potentielles fuites, renaît. Amazon UK a en effet listé durant le week-end une version Switch de Skyward Sword, page disparue depuis mais toujours visible en cache, avec en date de sortie fictive le 1er janvier 2030. Les cas de jeux apparus sur la célèbre boutique et s'étant révélés fake news sont nombreux. Mais il arrive aussi que ce genre de frémissement ne soit pas une erreur et se confirme par la suite.

Et dans le cas de cet épisode Wii paru en 2011 et profitant, pas toujours au mieux, du Motion Gaming via le Wii Motion Plus, cela ne paraîtrait pas complètement fou, d'autant que les Joy-Con pourraient peut-être apporter davantage de précision. Et qu'une version Deluxe corrigeant d'autres problèmes, dont un aliasing gâchant un rendu pourtant superbe et l'omniprésence de Fay, alliée un peu trop loquace, lui feraient du bien.

Mais pour l'heure, on prendra les pincettes de rigueur, Nintendo n'ayant pas commenté. Mais après Link's Awakening et en attendant Breath of the Wild 2, en fin d'année...

[Via]