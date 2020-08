Resident Evil : La série a un nouveau jeu le plus vendu, un autre passe un cap indirectement

Resident Evil reste un des fleurons de Capcom, la liste des 100 jeux les plus vendus de l'éditeur ne cesse de le rappeler. Si la série est un grand succès dans son ensemble, certains titres se sont encore mieux vendus que d'autres. Et selon l'éditeur nippon, il y a un nouveau roi de la colline.

Capcom vient de mettre à jour la page de son site officiel consacrée au classement de ses jeux les plus vendus. Ce classement, arrêté au 30 juin dernier, révèle que Resident Evil 7 biohazard est désormais le jeu de la série le plus vendu avec 7,9 millions d'exemplaires écoulés sur PS4, Xbox One et PC (ventes dématérialisées incluses). Ce total fait de lui le deuxième jeu le plus vendu de l'histoire de Capcom (loin derrière Monster Hunter : World et ses 16,1 millions d'exemplaires écoulés).

À noter que ce positionnement fait débat puisque juste derrière lui se trouve Resident Evil 5. Ce dernier s'est en effet vendu à 7,7 millions d'exemplaires sur PS3, Xbox 360 et PC. Mais si l'on ajoute à ce total les 2,3 millions d'exemplaires vendus de Resident Evil 5 : Gold Edition, réédition commercialisée sur les mêmes plates-formes (qui n'est donc pas un remaster), alors RE5 a passé les 10 millions d'exemplaires vendus à travers le monde (les chiffres de la Gold Edition de Resident Evil 7 sont quant à eux comptés avec ceux de la version originale). Pour info, les versions remasterisées des différents Resident Evil sont elles aussi comptabilisées comme titres à part entière par Capcom.

Et pour ce qui est de Resident Evil 2 (Remake), les choses se passent plutôt bien également. Cette version revue du classique de l'ère 32-bit sortie sur les mêmes plates-formes que RE7 en est à 7,2 millions d'exemplaires vendus. Cela en fait le cinquième jeu le plus vendu de l'histoire de Capcom selon le classement officiel de l'éditeur.