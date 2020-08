The Walking Dead Onslaught : L'adaptation vidéoludique en VR de la série pour la rentrée

Prévu initialement pour l'automne 2019, la nouvelle incursion des survivants de la série d'AMC a, comme la série dont le tournage a cessé pour cause de COVID-19, dû revoir ses plans. Mais la libération arrive très bientôt pour Rick, Daryl, et les autres.

The Walking Dead en jeu vidéo, c'est compliqué. D'un côté nous avons la saga de Clémentine, orchestrée par Telltale, avec une première saison exceptionnelle, et un Saints & Sinners qui a su capitaliser en VR sur l'univers créé par Robert Kirkman. De l'autre, on trouve un OVERKILL de triste mémoire et, lorsqu'on se penche sur les envies de retrouver les héros du feuilleton dont lequel Norman Reedus est vite devenu un pilier, l'épouvantable Survival Instinct, dont notre TEST datant de 2013 exprimait convenablement le caractère pénible.

Survios, à qui l'on doit Creed : Rise to Glory, a eu cette idée folle de vouloir mélanger un peu tout, en réalisant un nouveau jeu officiel du show The Walking Dead lui aussi en réalité virtuelle. The Walking Dead Onslaught est prévu pour le 29 septembre prochain sur Oculus Rift, HTC Vive, Valve Index et PlayStation VR.

Il vous permettra d'incarner Rick, Daryl, Michonne et Carol juste après la "victoire" face aux Sauveurs de ce cher Negan, dans une histoire originale. Il sera question de partir en missions de pillage pour récupérer des ressources qui serviront à renforcer Alexandria. La campagne solo vous laissera prendre l'homme à l'arbalète aux prises à un mystérieux étranger.

Les promesses de ce titre sont, en plus d'une fidélité au matériau d'origine, la possibilité de personnaliser ses armes, faire du troc et, en combat face aux zombies, jouir d'une incroyable liberté et du Progressive Dismemberment, dont les effets promettent des conséquences très réalistes pour vos attaques. Êtes-vous déjà mordus à l'idée de tout découper au katana ?