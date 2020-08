PS5 : Des images d'une manette DualSense noire en fuite ?

Officiellement, un seul coloris de la PS5 et de sa manette ne sera proposé lors de la sortie de ces dernières à la fin de cette année. Diverses personnalités de Sony ont cependant déjà déclaré que d'autres versions de la console et son accessoire principal seront proposées par la suite. Et il se pourrait qu'une de ces versions supplémentaires ait fuité.

Des photos, à première vue prises en Chine, d'une version noire de la manette DualSense de la PS5 sont apparues sur Twitter plus tôt aujourd'hui. En plus de potentiellement dévoiler une version inédite de la manette, ces photos, disponibles dans notre galerie ci-dessous, donnent également des informations sur les dimensions de la manette : environ 18 cm de largeur pour 12 cm de longueur. À titre de comparaison la DualShock 4, mesure 16,2 cm de largeur pour 9,8 cm de longueur.

À l'heure où sont écrites ces lignes, il est impossible de juger de l'authenticité de ces images. Plusieurs hypothèses sont donc envisageables. La première est que ces images montrent bel et bien un modèle noir de DualSense. La deuxième est qu'il est ici question d'un prototype de manette PS5. La troisième est que ces photos sont tout simplement fausses.

S'il est bel et bien question d'une vraie manette sur ces photos, la question du choix de Sony de proposer des touches blanches sur la version 100% noire de sa nouvelle manette. Comme évoqué plus haut, Matt MacLaurin, un des responsables de l'interface utilisateur chez PlayStation, a récemment déclaré que la "customisation via des éditions spéciales (de la PS5) ira au delà de tout ce qu'on a pu voir par le passé."

Un responsable du marketing de Sony a quant à lui indiqué à Geoff Keighley que d'autres coloris de PS5 seront proposés par la suite. Les personnes à qui la première couleur de PS5 dévoilée par Sony ne convient pas devraient donc avoir d'autres modèles sur lesquels jeter leur dévolu.

