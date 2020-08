Nintendo est un "joyau" de l'industrie du jeu vidéo à "protéger" selon Phil Spencer (Xbox)

Malgré sa position de grand patron de Xbox, Phil Spencer est rarement avare en compliments dès qu'il est question du travail et des créations de ses concurrents directs. Et s'il s'est déjà exprimé à propos de tout le bien qu'il pense de Nintendo, il vient d'en remettre une couche.

Comme nous vous en parlions pas plus tard qu'aujourd'hui, Phil Spencer figurait parmi les invités du dernier numéro d'Animal Talking, l'émission intégralement réalisée dans Animal Crossing : New Horizons. Même s'il a évidemment parlé de Xbox au cours de cette dernière, Phil Spencer a, cadre oblige, également été amené à s'exprimer au sujet de Nintendo. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le dirigeant de Xbox ne tarit pas d'éloges au sujet de la firme de Kyoto :

Ce qu'il y a de pur dans ce que fait Nintendo, c'est qu'ils pensent leurs jeux, leur hardware et leur plate-forme comme une seule et unique chose et développent leurs expériences en fonction de ça. Je connais les équipes de Nintendo plutôt bien et je pense que leur capacité à créer des expériences Nintendo complètes sur leurs consoles est quelque chose de magique. [...]



Dans le monde du divertissement, la plupart des choses ne finissent pas par être d'énormes succès. Il y a donc toujours une part de surprise. Mais il y a une telle maîtrise de ce qu'ils font chez Nintendo. Je l'ai déjà dit mais je pense que ce sont eux qui ont le pédigrée le plus fort en matière de jeux First Party. Nintendo est un joyau pour nous autres au sein de l'industrie du jeu vidéo et c'est quelque chose que nous devons protéger.

À noter que Phil Spencer ne dit pas ici que Microsoft doit protéger Nintendo. Il entend par ces déclarations que le patrimoine créé par Nintendo et son savoir-faire doivent être préservé d'une manière générale.

Même si elles commercialisent toutes deux des consoles concurrentes, Nintendo et Microsoft sont également des sociétés partenaires de longue date. Bien avant la sortie de jeux comme Ori and the Blind Forest ou Minecraft sur Switch, Microsoft proposait par exemple un épisode de Viva Piñata sur DS.

De plus, Xbox a autorisé la présence du duo Banjo-Kazooie dans Super Smash Bros. Ultimate. Le respect de Phil Spencer pour Nintendo ne se limite donc pas à de simples déclarations. Il est donc possible de se demander jusqu'où iront ces partenariats entre les deux sociétés. Il ne faut en tout cas pas s'attendre à ce que le Xbox Game Pass débarque sur Switch...

Que vous inspirent ces déclarations de Phil Spencer au sujet de Nintendo ? Êtes-vous d'accord avec sa vision des choses ? Aimeriez-vous que Microsoft et Nintendo collaborent davantage ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.