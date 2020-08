NBA 2K21 annonce la date de sortie des versions Current Gen et de sa démo

À seulement quelques coups d'envoi des play-offs de la (forcément) très curieuse saison 2019-2020, la NBA préfère regarder vers l'avenir, et ses promesses de bénéfices plus juteux, grâce à l'arrivée des versions Next-Gen facturées rubis sur l'ongle.

Mais en attendant, les versions Current Gen e la simulation de basket made in 2K n'oublient pas leur parc (bien) installé, et annoncent aujourd'hui le coup d'envoi de NBA 2K21 et de son édition Légende dédiée au regretté Kobe Bryant. Lacez vos baskets et faites péter le carbonate de magnésium : NBA 2K21 viendra squatter le parquet dès le 4 septembre sur PC, P4, Xbox One, Nintendo Switch et Google STADIA. Et pour les plus impatients à l'idée de faire faire crisser leurs semelles et mettre la main au panier, sachez qu'une démo attend les joueurs PS4 et Xbox One et Switch le 24 août prochain.

Rappelons que les joueurs précautionneux qui souhaiteraient passer sans heurts d'une génération de consoles à une autre devront casser leur tirelire, et s'offrir la (honteusement) coûteuse Édition Mamba Forever, facturée 100 euros. Les fins communicants de 2K qui préfèrent parler de "double-accès" plutôt que d'entourloupe rappellent tout de même que la version PS5 et Xbox Series X de NBA 2K21 bénéficiera de "graphismes imbattables, de chargements de deux secondes, de nouvelles fonctionnalités de gameplay et de modes de jeux étendus".

Seule ombre au tableau : ces versions Next-Gen n'ont pour le moment pas encore dévoilé leur date de sortie. Pour les autres, NBA 2K21 viendra donc choper la balle au bond le 4 septembre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, Switch et Google STADIA.