NBA 2K21 : Une édition Légende en hommage à Kobe Bryant

Kobe Bryant rejoint Damian Lillard et Zion Williamson comme ambassadeurs de NBA 2k21, simulation de basket attendue par les fans. L'ancienne gloire des Lakers figurera sur l'édition deluxe.

Il ne faisait guère de doutes que NBA 2K21 allait rendre hommage à Kobe Bryant, décédé en janvier dernier d'un accident d'hélicoptère. "Black Mamba" sera l'ambassadeur de l'édition Légende du titre de 2K Games, dont la sortie est prévue à l'automne prochain. Un choix logique et attendu de la part des aficionados tant le franchise player des Lakers a marqué de son empreinte XXL l'histoire de sa discipline. C'est la troisième fois, (après 2009 et 2016), que le studio dédie une édition au regretté K.B, dont on ignore encore le contenu et les bonus.

Kobe Bryant sera accompagné par deux autres joueurs majeurs : Damien Lillard (Portland Blazers) et Zion Williamson (New Orleans Pélicans) dont les visages orneront respectivement les jaquettes sur la version commercialisée sur la génération actuelle (PS4, Xbox One, Switch, Google Stadia) et Next-Gen (PS5, Xbox Séries).

