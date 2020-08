Nintendo Switch : Qui sont les éditeurs tiers qui y vendent le plus de jeux ?

Ce n'est un secret pour personne, mais l'éditeur qui s'en sort généralement le mieux sur les consoles Nintendo est Nintendo lui-même. Et cette situation est toujours aussi vraie sur Switch. Plusieurs éditeurs tiers ont cependant réussi à tirer leur épingle du jeu sur la console actuelle de la firme de Kyoto.

Dans une série de tweets, Christopher Dring, le responsable des relations B2B liées aux jeux vidéo chez ReedPop (société qui organise des événements comme le New York Comic Con, Pax West, le Comic Con Paris, etc.), est revenu sur la situation des éditeurs tiers sur Switch. Et si l'identité de celui qui s'en sort le mieux sur la console de Nintendo, celle d'autres éditeurs qui s'en sortent particulièrement bien sur cette dernière peut surprendre :

Même s'il est techniquement question d'un titre distribué par Nintendo, Minecraft est le jeu tiers qui a rencontré le plus gros succès sur Switch. Ce qui signifie que Microsoft est un des plus gros éditeurs tiers sur Switch.



Dans les faits, Ubisoft est l'éditeur tiers qui a rencontré le plus de succès sur Switch grâce à de très bonnes ventes de Just Dance et Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle.



Activision est également sur le haut du classement grâce à Crash Bandicoot, Crash Team Racing et (dans une moindre mesure) Spyro. La sortie sur Switch de Crash 4 paraît inévitable.



Certains types de jeux se vendent très très bien sur Switch, peu importe leur éditeur. Les Crash Bandicoot, Minecraft, Just Dance se sont vendus à des centaines de milliers, voire des millions d'exemplaires. Des jeux comme Assassin's Creed, et autres jeux de ce style... n'ont pas vraiment eu de tels résultats. Comme souvent sur les consoles made in Nintendo, ce sont principalement les jeux tous publics et/ou familiaux qui se vendent le mieux. Les joueurs de licences destinées à un public adulte ou gourmandes technologiquement se tournent généralement vers d'autres plates-formes. Cela ne veut pas dire qu'ils ne jouent pas sur Switch. Mais que cette dernière leur sert à profiter d'autres types d'expériences. Preuve en est au sein même de la rédaction de Gameblog. En effet, notre preux PCist Camille s'est procuré une Switch juste pour jouer à Crash Bandicoot et Spyro. CQFD.

